En direct

19:12 - À Mazan, le résultat de la coalition de gauche aux législatives 2022 convoité En plus du résultat de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux sembleraient dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes d'opinion. Mais on se rappelle que Raphaël Glucksmann s'était arrogé 4,63% à Mazan, contre 20,93% pour la liste de la majorité lors des européennes 2019. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Mazan, le binôme Nupes avait en effet réuni 17,64% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (14,79% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,92% pour Yannick Jadot, 1,81% pour Fabien Roussel et 1,39% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Quel candidat vont désigner les électeurs de la droite à Mazan ? Alors qu'on annonce une dizaine de points de plus pour le RN à l'échelle de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Mazan semble néanmoins dans une réalité plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de points dans la ville. Une exception à confirmer.

15:02 - Déjà des résultats à retenir Dernières élections en date, les élections législatives avaient offert un excellent score pour le RN à Mazan. Le mouvement nationaliste avait obtenu une place en tête dans la cité avec 34,42% au 1er round. Il s'imposait ensuite avec 53,53% au deuxième sur la circonscription de la zone. Le RN a même réalisé plus d'électeurs en moyenne aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen en personne lors de l'élection à la présidence de la République quelques mois plus tôt. La présidente de la formation avait engrangé 30,36% au 1er tour et 53,41% au deuxième dans la commune.

12:45 - À Mazan, Jordan Bardella sur la première marche lors des européennes 2019 Quel verdict s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre apparait aussi comme évident au moment d'observer le scrutin de ce dimanche. Le score de la liste du Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Mazan, avec 30,79%, soit 778 voix. Le mouvement eurosceptique devançait Nathalie Loiseau à 20,93% et Yannick Jadot à 12,74%.

11:45 - Mazan : démographie et socio-économie impactent les élections européennes En pleine campagne électorale européenne, Mazan se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 6 269 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. L'existence de 549 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la ville, 17,43 % des résidents sont des enfants, et 9,22 % ont plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques européennes en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. La présence de 187 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 5,23%, favorise son ouverture au monde. Dans cette mosaïque sociale, près de 46,13% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 627,86 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Mazan, les enjeux locaux rejoignent ceux de l'Europe.

10:30 - Mazan : la mobilisation des habitants aux européennes Assisterons-nous à une hausse de la participation des citoyens français aux européennes, similaire au rebond constaté en 2019 ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% le midi et déjà 43,3% à 17 heures. Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il faut analyser les résultats des consultations démocratiques passées. Pendant les élections européennes 2019, 2 638 personnes aptes à participer à une élection à Mazan avaient pris part au scrutin (soit 53,1%), contre un taux de participation de 49,03% il y a 10 ans.

09:30 - Les élections européennes à Mazan sont lancées La participation sera à n'en pas douter l'une des clés de ces élections européennes 2024 à Mazan. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 48,58% au premier tour. Au second tour, 47,37% des électeurs se sont déplacés. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Mazan ? En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 75,16% des électeurs de la commune, contre une participation de 75,86% au second tour, c'est-à-dire 4 001 personnes. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, le taux de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.