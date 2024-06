Résultat des européennes à Moulis-en-Médoc : l'élection 2024 en direct

13:26 - Moulis-en-Médoc : démographie et socio-économie impactent les européennes

Quel impact auront les habitants de Moulis-en-Médoc sur le résultat des élections européennes ? La répartition par âge peut agir sur les orientations des directives européennes en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la ville, 35% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 16,9% ont 60 ans et plus. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (82,06%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 652 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (4,24%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,84%) font ressortir les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'instruction à Moulis-en-Médoc mettent en relief une diversité de qualifications, avec 17,37% des résidents titulaires du seul bac. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.