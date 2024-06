Résultat des européennes à Mouzeil : l'élection 2024 en direct

13:25 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Mouzeil

Dans la ville de Mouzeil, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur le résultat des européennes. Avec un pourcentage de chômeurs de 6,72% et une densité de population de 100 habitants/km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (88,89%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 682 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,30%) révèle la nécessité d'un suivi social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,47%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Mouzeil mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 21,65% des habitants titulaires du seul bac. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.