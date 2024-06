Résultat des européennes à Nanteuil-le-Haudouin : l'élection 2024 en direct

13:08 - Nanteuil-le-Haudouin aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Nanteuil-le-Haudouin comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 4 185 habitants, cette localité est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 201 entreprises, Nanteuil-le-Haudouin permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la localité, 22,25 % de la population est âgée de 14 ans et moins, et 16,57 % ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. La population étrangère de 177 personnes (4,26%) apporte une ouverture culturelle précieuse. Malgré un taux de chômage de 9,88%, la ville dévoile un salaire moyen mensuel net de 2374,76 €/mois, jouissant d'une certaine prospérité. À Nanteuil-le-Haudouin, où la jeunesse représente 40% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir florissant pour tous.