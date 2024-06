En direct

19:34 - Les suffrages de la coalition de gauche font envie Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait fait une percée lors des dernières élections en date, les législatives, elle a disparu aujourd'hui, de quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche dans les isoloirs. Au cours du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 19,9% des voix dans la localité. Une performance à affiner avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,12% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,76% pour Yannick Jadot, 1,1% pour Fabien Roussel et 0,16% pour Anne Hidalgo). Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann avait atteint 2,76% à Silly-le-Long, contre 13,57% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Le Rassemblement national favori pour les européennes à Silly-le-Long ? La fraction d'électeurs de la liste RN portée par Jordan Bardella sera la clé du scrutin à l'échelle locale pour ces élections européennes. Enseignement clé pour ce dimanche : Silly-le-Long fait partie des rares communes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 39,7% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 36,78% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024. Le RN a peut-être déjà atteint son maximum…

15:02 - Les habitants de Silly-le-Long plutôt pour Le Pen en 2022 Les toutes dernières élections en date, les élections législatives 2022, avaient donné un beau démarrage pour le RN à Silly-le-Long. Le parti d'extrême droite s'était placé en tête dans la localité avec 37,53% au premier round. Il gagnait ensuite avec 58,40% au second (Silly-le-Long ne comptant qu'une seule circonscription). Il a même fait un résultat plus fort aux législatives 2022 que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du locataire de l'Elysée quelques semaines plus tôt, puisqu'elle avait engrangé 36,78% au premier tour et 59,67% au second dans la ville.

12:45 - Il y a cinq ans, une élection pleine d'enseignements Le résultat de ce soir va-t-il s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? 39,7% des votes étaient tombés vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella à l'époque, aux européennes, contre Nathalie Loiseau à 13,57% et François-Xavier Bellamy à 12,56%. Le mouvement d'extrême droite avait glané ainsi pas moins de 158 habitants de Silly-le-Long passés par les bureaux de vote.

11:45 - L'avenir européen se décide aussi à Silly-le-Long Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Silly-le-Long montrent des tendances nettes susceptibles d'affecter le résultat des élections européennes. Le pourcentage de chômeurs à 9,58% peut agir sur les espérances des électeurs quant aux politiques européennes sur l'emploi. Avec 51,65% de population active et une densité de population de 103 habitants/km², ces données pourraient favoriser un engagement électoral plus important. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (10,89%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 403 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Enfin, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (8,38%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (0,67%) indiquent les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation à Silly-le-Long mettent en relief une diversité de qualifications, avec 25,74% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

10:30 - Retour sur la participation aux européennes à Silly-le-Long Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Au niveau de l'Hexagone, le record d'abstention a été constaté pendant le premier tour des régionales 2021, atteignant 66,7%. À Silly-le-Long, 66,05% des électeurs n'avaient pas fait l'effort de se déplacer. Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il faut analyser les résultats des précédentes consultations politiques. En 2019, lors des européennes, 48,04% des personnes aptes à voter à Silly-le-Long avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 57,56% en 2014.

09:30 - L'abstention aux élections européennes à Silly-le-Long L'une des clés de ce scrutin européen sera sans aucun doute la participation à Silly-le-Long. Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 812 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 19,46% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 19,21% au premier tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 h et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. L'inflation qui alourdit le budget des Français est par exemple susceptible de renforcer l'engagement civique des citoyens de Silly-le-Long (60330).