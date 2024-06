Résultat des européennes à Nordhouse : l'élection 2024 en direct

13:28 - Tendances démographiques et électorales à Nordhouse : ce qu'il faut savoir

À Nordhouse, les facteurs démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent jouer un rôle lors des élections européennes. Dans la ville, 18,57% des résidents sont des enfants, et 7,19% de 75 ans et plus. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les priorités des directives européennes en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (89,02%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 681 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (7,39%) et le nombre de résidences HLM (0,0% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale qui préoccupent les habitants. Les chiffres sur l'éducation à Nordhouse mettent en avant une diversité de qualifications, avec 14,65% des résidents titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.