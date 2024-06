En direct

19:14 - Sur quel candidat vont se diriger les orphelins de la Nupes à Plobsheim ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du PS, avait glané 4,63% à Plobsheim, contre 24,96% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. La donne semble différente en 2024 selon les enquêtes sondagières. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu malgré son coup d'éclat lors des législatives, en 2022. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Plobsheim, le binôme Nupes avait en effet réuni 14,39% des votes dans la localité. Une poussée à compléter avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quant à la liste de Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa réelle base à Plobsheim, entre les 24,96% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 34,59% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 31,86% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Les performances du Rassemblement national à Plobsheim avant les européennes A l'échelle locale, le résultat de la liste Bardella à ces européennes sera très analysé. Si en France, les sondages dessinent une progression moyenne du RN à près de 10 points aux européennes 2024 par rapport à son score des européennes 2019 (ce qui propulserait virtuellement Bardella à 34% dans la commune), il faut noter néanmoins que le parti n'a grappillé que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La dynamique pourrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Résultat favorable à Renaissance à Plobsheim ? Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 27,39% contre 34,59% pour Emmanuel Macron. Et elle échouait aussi au second tour avec 41,69% contre 58,31%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Plobsheim quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 22,54% au premier tour, contre 31,86% pour le binôme Ensemble !. Au second tour, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui cumulera le plus de voix, avec 63,99% sur l'unique circonscription couvrant Plobsheim.

12:45 - 24,96% pour Nathalie Loiseau il y a cinq ans à Plobsheim Se retourner sur le dernier test peut encore une fois sembler évident au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Le trio de tête des dernières élections européennes à Plobsheim plaçait dans cet ordre la liste de Nathalie Loiseau avec 24,96% des voix, s'imposant donc face à la liste de Jordan Bardella avec 24,84% et Yannick Jadot avec 14,68%.

11:45 - Plobsheim aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Plobsheim montrent des tendances nettes qui pourraient avoir des répercussions sur les résultats des européennes. Avec un pourcentage de chômeurs de 5,49% et une densité de population de 261 hab/km², les enjeux liés à l'emploi et au logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (12,49%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 1 590 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Enfin, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (11,17%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (1,05%) indiquent les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'instruction à Plobsheim mettent en avant une diversité de qualifications, avec 18,43% des résidents sans diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Taux de participation lors des élections européennes à Plobsheim : quels enseignements ? Pour comprendre davantage le vote des électeurs de cette localité, il est nécessaire d'observer les résultats des dernières élections. Il y a cinq ans, au moment des précédentes européennes, le taux d'abstention s'élevait à 46,03% des votants de Plobsheim (Bas-Rhin), contre un taux d'abstention de 58,14% il y a 10 ans. Avec une participation qui baisse continuellement depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Sur l'ensemble du territoire, le record d'abstention a été constaté au moment du premier tour des régionales 2021, atteignant 67%. À Plobsheim, 69,85% des électeurs n'avaient pas fait l'effort de se déplacer.

09:30 - Election à Plobsheim : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors des élections européennes à Plobsheim ? La perte de pouvoir d'achat et ses répercussions sur le moral des Français seraient par exemple capables de faire augmenter la participation à Plobsheim. A l'occasion du premier tour de la présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 80,01% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec un taux de participation de 80,67% au second tour, c'est-à-dire 2 638 personnes. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 h et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.