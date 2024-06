Résultat des européennes à Pargny-sur-Saulx : l'élection 2024 en direct

13:27 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Pargny-sur-Saulx

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Pargny-sur-Saulx montrent des tendances claires qui pourraient influencer les résultats des élections européennes. Avec une densité de population de 153 habitants/km² et un taux de chômage de 18,67%, les questions liées au chômage et à l'habitat sont des sujets majeurs. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 18 666 euros par an, sont souvent l'expression d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (11,88%) et le nombre de résidences HLM (20,76% des logements) font ressortir les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'instruction à Pargny-sur-Saulx mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 50,92% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.