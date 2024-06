Résultat des européennes à Pénestin : l'élection 2024 en direct

13:24 - Le poids démographique et économique de Pénestin aux européennes

La composition démographique et le contexte socio-économique de Pénestin contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les européennes. Avec un pourcentage de 16% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 16,48%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Le taux d'agriculteurs, qui représente 8,6%, souligne que l'agriculture reste une part significative de la commune. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (9,58%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (1,04%) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Un taux de résidences secondaires de 71,12%, comme à Pénestin, indique la présence d'une population plus aisée. Les politiques de régulation des résidences secondaires peuvent aussi impacter l'engagement politique des résidents.