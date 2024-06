Résultat des européennes à Perche en Nocé : l'élection 2024 en direct

13:24 - L'avenir européen se décide aussi à Perche en Nocé

La composition démographique et le contexte socio-économique de Perche en Nocé façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections européennes. Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la commune, avec près de 31% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 8,63%. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (60,35%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 838 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (10,4%) révèle des impératifs de suivi social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,31%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 26,65%, comme à Perche en Nocé, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des résidents permanents.