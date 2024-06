En direct

19:35 - Que vont trancher les électeurs de la gauche à Berd'huis ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait fait une percée lors des législatives, elle a disparu aujourd'hui, laissant planer le doute sur le vote de gauche dans les isoloirs. A l'issue du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 11,71% des bulletins dans la localité. Un chiffre à compléter avec les 14% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann avait obtenu 4,4% à Berd'huis, contre 20,21% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Du côté du RN, les sondages de Jordan Bardella augurent un score élevé à Berd'huis Ce sont donc déjà 9 points qui ont été gagnés par le RN au niveau local entre son score des européennes de 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Une avancée notable. Avec une projection sommaire, on peut donc penser que le RN sera à environ 40% ou plus à Berd'huis ce 9 juin au soir.

15:02 - Les habitants de Berd'huis plutôt pour Marine Le Pen à la présidentielle Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient abouti à un très gros démarrage pour le Rassemblement national à Berd'huis. Ce dernier avait terminé en tête dans la commune avec 33,03% au 1er tour, mais sera battu en revanche au deuxième par le ticket Les Républicains (Berd'huis n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 40,64% au premier tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 28,76% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 11,04%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 57,67%, devant Emmanuel Macron à 42,33%.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Jordan Bardella à Berd'huis Les résultats de ce soir vont-ils concorder avec l'équilibre de 2019 ? Dans le détail, 123 électeurs de Berd'huis avaient préféré l'extrême droite il y a cinq ans, aux européennes. La liste de Jordan Bardella séduisait ainsi 31,87% des votes contre Nathalie Loiseau à 20,21% et Nicolas Dupont-Aignan à 8,55%.

11:45 - Berd'huis aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans la commune de Berd'huis, les habitants exercent-ils une influence sur le résultat des élections européennes ? Avec un pourcentage de 32% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 8,57%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des groupes démographiques essentiels. En outre, le pourcentage de ménages propriétaires (65,47%) met en avant le poids des thématiques d'habitat et d'aménagement du territoire. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (79,1%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 348 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,64%) met en lumière des impératifs de suivi social, et le pourcentage de salariés en CDD (10,0%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Berd'huis mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 12,39% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - La mobilisation des habitants aux élections européennes à Berd'huis Comment ont voté les électeurs de cette localité lors des scrutins européens antérieurs ? Durant les dernières européennes, le taux d'abstention atteignait 43,66% au niveau de Berd'huis (Orne), contre un taux d'abstention de 50,95% pour le scrutin de 2014. Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le taux d'abstention qui est toujours trop haut lors de ce type de scrutin. Les chiffres nationaux de 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux élections européennes atteignait 49,88%, en amélioration par rapport à 2014.

09:30 - Election à Berd'huis : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes À Berd'huis, l'abstention sera indéniablement l'une des clés du scrutin européen 2024. Au premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 18,77% des électeurs de la ville. Le taux d'abstention était de 19,31% au deuxième tour. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, l'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour. L'inflation et ses conséquences sur le moral des Français pourraient de faire augmenter le taux de participation à Berd'huis (61340).