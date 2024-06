Résultat des européennes à Perthes : l'élection 2024 en direct

En direct

13:24 - Comment la composition démographique de Perthes façonne les résultats électoraux ? Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Perthes, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Avec ses 25,28% de cadres pour 2 040 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité économique. Ses 153 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 638 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 31 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 9,02 % sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les citoyens, dont 30,15% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 48,12% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 612,60 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Pour conclure, Perthes incarne les intérêts et les aspirations de l'Europe contemporaine.

10:30 - Abstention aux dernières élections européennes à Perthes : facteurs et implications Au cours des dernières années, les 2 073 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs préférences de vote. A l'occasion des dernières européennes, le taux d'abstention représentait 42,24% des inscrits sur les listes électorales de Perthes, à comparer avec un taux d'abstention de 53,14% il y a dix ans. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des européennes ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à midi et déjà 43,3% à 17 heures.

09:30 - Les élections européennes à Perthes sont lancées À Perthes, le taux d'abstention constituera indiscutablement l'un des facteurs décisifs du scrutin européen. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 49,49% au premier tour. Au second tour, 46,25% des citoyens se sont déplacés. Il y a 2 ans, au second tour de la dernière élection présidentielle, 76,72% des personnes habilitées à voter dans la commune avaient pris part au scrutin. La participation était de 80,71% au premier tour, soit 1 259 personnes. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle s'élevait à 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour.