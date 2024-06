Résultat des européennes à Pierrefonds : l'élection 2024 en direct

13:26 - Élections à Pierrefonds : l'impact des caractéristiques démographiques

Comment les électeurs de Pierrefonds peuvent-ils affecter le résultat des européennes ? Le taux de chômage à 9,35% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des habitants en ce qui concerne les directives européennes sur l'emploi. Avec 39,57% de population active et une densité de population de 82 hab/km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de ménages détenant au moins une automobile (75,66%) montre le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 705 votants. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,49%) et le nombre de résidences HLM (6,33% des logements) font ressortir les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune est confrontée. Le taux d'étudiants, évalué à 8,09% à Pierrefonds, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.