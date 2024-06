Résultat des européennes à Pleucadeuc : l'élection 2024 en direct

13:27 - Dynamique électorale à Pleucadeuc : une analyse socio-démographique

Dans la commune de Pleucadeuc, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter les résultats des européennes. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les orientations des mesures européennes, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la ville, 31% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 8,85% ont 75 ans et plus. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (27,25%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 805 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (9,64%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (1,09%) indiquent les défis économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'instruction à Pleucadeuc mettent en relief une diversité de qualifications, avec 16,53% des résidents titulaires du seul baccalauréat, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.