Résultat des européennes à Saint-Marcel : l'élection 2024 en direct

Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national va être le déterminant à l'échelle locale pour ces élections européennes. Législatives mises de côté, la progression du RN est déjà forte à Saint-Marcel entre Jordan Bardella en 2019 (17,53%) et Marine Le Pen en 2022 (21,02% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais l'évolution pourrait être plus importante encore aux européennes 2024, les sondeurs offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression de dix points par rapport à la dernière élection des eurodéputés ou au premier tour de la présidentielle dans l'ensemble du pays, soit beaucoup plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver tout proche des 30% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à Saint-Marcel avec 21,02% contre 38,31% pour Emmanuel Macron. Et elle s'inclinait face au président sortant au second tour avec 35,84% contre 64,16%. Le RN ratait aussi la première marche à Saint-Marcel par la suite, lors des élections du Parlement, avec 11,49% au premier tour, contre 46,17% pour le binôme Régionaliste. Sur la commune de Saint-Marcel, c'est finalement une majorité Régionaliste qui sera désignée au moment du second tour, achevant la mise à l'écart du Rassemblement national.

11:45 - Comprendre l'électorat de Saint-Marcel : un regard sur la démographie locale

À Saint-Marcel, les facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent impacter les élections européennes. Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans le village, avec près de 31% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 8,81%. En outre, le pourcentage de familles propriétaires (69,52%) met en avant l'importance des questions d'habitat et d'aménagement du territoire. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (20,0%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 498 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. De surcroît, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,71%) et le nombre de résidences HLM (9,96% des logements) font ressortir les défis sociaux et économiques qui tracassent les habitants. Les données sur l'éducation à Saint-Marcel mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,95% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.