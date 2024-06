Résultat des européennes à Plomelin : l'élection 2024 en direct

13:09 - Plomelin : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

Les données démographiques et socio-économiques de Plomelin révèlent des tendances nettes qui pourraient impacter les résultats des élections européennes. Avec une densité de population de 161 hab/km² et 41,04% de population active, ces données pourraient provoquer plus d'intérêts pour le scrutin. Le pourcentage de chômeurs à 8,28% peut agir sur les inquiétudes des électeurs en ce qui concerne les mesures européennes sur le travail. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (16,04%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 2 030 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. De surcroît, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,88%) et le nombre de résidences HLM (10,16% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'éducation à Plomelin mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 21,91% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.