19:15 - À Combrit, quels peuvent être les reports des voix Nupes ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux législatives ayant explosé, vers quelle liste vont se tourner ses électeurs pour ces élections européennes ? La réserve de voix apparaît comme importante à Combrit. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Combrit, le binôme Nupes avait en effet réuni 27,5% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann avait atteint 7,59% à Combrit, contre 31,12% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin, celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer dans la localité : les 31,12% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 38,44% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 39,11% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Que vont décider les votants de Combrit ? Si on met face à face le score de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 2 points à Combrit. Mais celle-ci pourrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les intentions de vote donnant plutôt aux candidats RN une progression de près de 10 points par rapport à de l'élection 2022. Assez pour prédire 20% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les habitants de Combrit penchaient pour Emmanuel Macron il y a deux ans Marine Le Pen n'était ni première ni deuxième dans les bureaux de vote de la ville au 1er tour de la présidentielle 2022, échouant à 12,58% contre 38,44% pour Emmanuel Macron et 19,39% pour Jean-Luc Mélenchon. C'est finalement Emmanuel Macron qui l'emportera avec 75,93% contre 24,07% pour Le Pen au deuxième round dans la localité. Avec 9,38%, le Rassemblement national sera devancé ensuite par les 39,11% du binôme LREM au premier tour des élections législatives. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore un binôme La République en Marche finalement vainqueur localement.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau au sommet lors des élections européennes Revenir cinq ans en arrière peut encore sembler pertinent au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Combrit lors des dernières élections des eurodéputés, avec 31,12% des votes. La liste surpassait celle de Yannick Jadot avec 19,03% dans la commune. Jordan Bardella échouait troisième, avec 10,88%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Combrit : ce qu'il faut retenir Dans la commune de Combrit, les habitants auront-ils un impact sur le résultat des européennes ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans la commune, avec près de 24% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 8,69%. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (57,63%) souligne le poids des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des 2 190 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,87%) met en évidence la nécessité d'un soutien social, et le taux de salariés en CDD (11,6%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 35,0%, comme à Combrit, indique un tourisme important dans la région. Les directives de régulation des habitations secondaires peuvent aussi influencer l'engagement politique des résidents.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus à 12h : la situation à Combrit Avec une participation qui continue de baisser depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Pour rappel, à l'échelle de la France en 2019, le taux d'abstention aux élections européennes atteignait 49,9%, c’était mieux qu’en 2014. Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette commune, il faut étudier les résultats des derniers scrutins européens. Au moment des élections européennes de 2019, sur les 2 034 personnes en âge de voter à Combrit, 42,33% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 50,4% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Les prévisions de la participation aux élections européennes à Combrit À Combrit, l'un des critères clés de ces élections européennes sera sans nul doute le niveau de participation. En avril 2022, au second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 19,19% dans la localité. Le taux d'abstention était de 18,65% au premier tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle représentait 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine est de nature à avoir un impact sur la stratégie de vote des habitants de Combrit (29120).