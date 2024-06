Résultat des européennes à Plonévez-du-Faou : l'élection 2024 en direct

13:23 - Comment la composition démographique de Plonévez-du-Faou façonne les résultats électoraux ?

Les données démographiques et socio-économiques de Plonévez-du-Faou montrent des tendances claires qui pourraient influencer les résultats des européennes. Le taux de chômage à 11,87% peut avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs en matière de directives européennes sur le travail. Avec 40,29% de population active et une densité de population de 26 hab par km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Avec ses 8,54% d'agriculteurs pour 2 152 habitants, cette commune est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Enfin, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (14,81%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (2,18%) indiquent les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Un pourcentage de résidences secondaires de 18,95%, comme à Plonévez-du-Faou, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des résidents permanents.