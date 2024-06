Résultat des européennes à Pommerit-le-Vicomte : l'élection 2024 en direct

13:27 - Pommerit-le-Vicomte : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

La structure démographique et socio-économique de Pommerit-le-Vicomte définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, influençant ainsi le résultat des élections européennes. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'éducation et de santé. Dans la ville, 16,01% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 35,36% ont 60 ans et plus. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (76,17%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 770 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Enfin, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (14,14%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (1,25%) font ressortir les défis sociaux et économiques qui tracassent les habitants. Les données sur l'instruction à Pommerit-le-Vicomte mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,75% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.