Résultat des européennes à Pont-Hébert : l'élection 2024 en direct

13:25 - Tendances démographiques et électorales à Pont-Hébert : ce qu'il faut savoir

Les données démographiques et socio-économiques de Pont-Hébert montrent des tendances claires qui pourraient impacter les résultats des européennes. Le taux de chômage à 8,78% pourrait agir sur les espérances des électeurs en matière de mesures européennes sur le travail. Avec une densité de population de 114 hab/km² et 40,26% de population active, ces chiffres pourraient présager un engagement électoral plus important. Un revenu moyen par foyer fiscal de 24 999 euros/an montre le poids des questions sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 759 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (8,62%) et le nombre de résidences HLM (15,17% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les électeurs. Les données sur l'instruction à Pont-Hébert mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 14,14% des résidents titulaires du seul bac. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.