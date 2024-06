Résultat des européennes à Porspoder : l'élection 2024 en direct

13:27 - Porspoder : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes

Dans la commune de Porspoder, les habitants auront-ils un impact sur les résultats des européennes ? Avec une densité de population de 161 habitants par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,89%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (55,11%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 1 009 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (8,33%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (1,31%) font ressortir les défis sociaux et économiques qui tracassent les électeurs. Un pourcentage de résidences secondaires de 38,28%, comme à Porspoder, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.