Résultat des européennes à Pouilley-les-Vignes : l'élection 2024 en direct

Influence des facteurs démographiques sur les élections à Pouilley-les-Vignes

Dans la commune de Pouilley-les-Vignes, une variété de données démographiques et socio-économiques façonnent le résultat des élections européennes. Avec un pourcentage de chômeurs de 5,52% et une densité de population de 208 habitants par km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le taux de ménages possédant au moins une automobile (88,81%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 935 votants. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,76%) et le nombre de résidences HLM (5,68% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale qui tracassent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation à Pouilley-les-Vignes mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 22,34% des résidents non diplômés, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.