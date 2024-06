Résultat des européennes à Puyloubier : l'élection 2024 en direct

13:27 - L'avenir de l'Europe se décide aussi à Puyloubier

Dans la ville de Puyloubier, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques influencent les résultats des européennes. Avec un pourcentage de chômeurs de 8,01% et une densité de population de 44 hab par km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (81,78%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 686 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (17,73%) et le nombre de résidences HLM (0,42% des logements) font ressortir les défis sociaux et économiques auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (39,0%), témoigne d'une population instruite à Puyloubier, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.