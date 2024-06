Résultat des européennes à Quettehou : l'élection 2024 en direct

13:27 - Quettehou : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

Quel impact auront les électeurs de Quettehou sur les résultats des élections européennes ? Avec une densité de population de 97 habitants/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,44%, les enjeux liés à l'emploi et au logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (62,03%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 695 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,46%) met en évidence la nécessité d'un soutien social, et le taux de salariés en CDD (13,26%) indique des défis de sécurité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 21,19%, comme à Quettehou, indique la présence d'une population plus aisée. Les mesures de régulation des résidences secondaires peuvent aussi affecter l'engagement politique des résidents.