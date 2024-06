En direct

19:26 - Renaissance et Parti socialiste au coude-à-coude aussi à Saint-Vaast-la-Hougue pour ces élections européennes ? En plus du résultat de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle des socialistes emmenée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires sembleraient dans un mouchoir de poche dans la soirée, selon les enquêtes sondagières. Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LREM lors des européennes 2019, avait atteint 23,19% à Saint-Vaast-la-Hougue, contre 8,7% pour la liste de gauche alors. Tout dépendra du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé. A l'issue du premier tour des élections des députés à Saint-Vaast-la-Hougue, le binôme Nupes avait en effet glané 16,06% des votes dans la commune. Une poussée à affiner avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Rassemblement national : quel score à Saint-Vaast-la-Hougue à l'issue des européennes ? Le nombre d'électeurs glanés par le Rassemblement national sera un enjeu clé pour cette européenne 2024 à l'échelle locale, comme au niveau national. Si on associe le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 2 points à Saint-Vaast-la-Hougue. Mais celle-ci pourrait se trouver encore plus haute aux européennes 2024, les instituts offrant plutôt aux lepénistes une explosion de près de 10 points en comparaison de l'élection européenne précédente. De quoi l'amener à 35% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les enseignements de 2022 Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 27,54% contre 34,68% pour Emmanuel Macron. Et elle ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 45,34% contre 54,66%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections du Parlement, avec 22,79% au premier tour, contre 36,36% pour le binôme LREM. Sur la commune de Saint-Vaast-la-Hougue, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera victorieuse lors du second tour, confirmant la mise à l'écart du parti lepéniste.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella sur la première marche lors des dernières européennes Les résultats de ce dimanche vont-ils s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? C'est la liste de Jordan Bardella qui s'était arrogée les élections du Parlement européen à l'époque à Saint-Vaast-la-Hougue, avec 25,96% des bulletins dans l'urne, soit 197 voix, devant la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 23,19% et la liste François-Xavier Bellamy avec 13,44%.

11:45 - Démographie et politique à Saint-Vaast-la-Hougue, un lien étroit Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Saint-Vaast-la-Hougue, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Dotée de 1 616 logements pour 1 684 habitants, la densité de la ville est de 291 hab/km². Ses 139 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 493 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (44,86 %) souligne le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les habitants, comprenant une proportion de 44,04% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Avec un salaire moyen mensuel net de 1719,3 € par mois, la commune dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,95%, synonyme d'une situation économique instable. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Saint-Vaast-la-Hougue démontre l'attachement des habitants aux valeurs de l'Europe.

10:30 - Saint-Vaast-la-Hougue : étude du niveau de participation aux européennes Avec une participation qui continue de baisser depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 parlent d'eux-mêmes, la participation aux européennes représentait 50,1%. Comment votent le plus souvent les citoyens de cette ville ? Cinq ans plus tôt, durant les précédentes élections européennes, 47,78% des personnes aptes à voter à Saint-Vaast-la-Hougue avaient pris part à l'élection. La participation était de 41,81% pour les européennes de 2014.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux élections européennes à Saint-Vaast-la-Hougue ? Le taux d'abstention constituera à n'en pas douter un facteur important du scrutin européen 2024 à Saint-Vaast-la-Hougue. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 49,54% au premier tour. Au second tour, 51,96% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Saint-Vaast-la-Hougue cette année ? En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, sur les 1 636 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 25,98% étaient restés chez eux. L'abstention était de 23,73% au deuxième tour. Pour comparer, à l'échelle du pays, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour.