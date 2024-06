Résultat des européennes à Ramatuelle : l'élection 2024 en direct

13:23 - Comprendre l'électorat de Ramatuelle : un regard sur la démographie locale

En pleine campagne électorale européenne, Ramatuelle est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 1 963 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Avec 550 entreprises, Ramatuelle offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 21 % des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 11,83 % ont plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. La présence de 226 résidents étrangers, soit 11,09% de la population, participe à son ouverture au monde. Au sein de cette mosaïque sociale, 28,32% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 3549,16 euros, pèse sur une ville qui ambitionne un avenir prospère. En résumé, Ramatuelle incarne les enjeux et les aspirations de l'Europe contemporaine.