Résultat des européennes à Ranville : l'élection 2024 en direct

13:26 - Le poids démographique et économique de Ranville aux élections européennes

Dans la ville de Ranville, une variété de données démographiques et socio-économiques influencent le résultat des élections européennes. Avec une densité de population de 210 habitants par km² et 44,87% de population active, ces chiffres pourraient favoriser un engagement électoral plus important. Le taux de chômage à 7,39% pourrait agir sur les espoirs des habitants en ce qui concerne les directives européennes sur l'emploi. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (89,1%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 906 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (16,94%) et le nombre de résidences HLM (9,3% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale qui tracassent les habitants. Les données sur l'instruction à Ranville mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,17% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.