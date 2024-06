Résultat des européennes à Bénouville : l'élection 2024 en direct

En direct

19:23 - À Bénouville, que vont décider les électeurs de la gauche ? L'autre incertitude de ces élections européennes est celle du vote de gauche après l'explosion de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. A l'issue du premier tour des élections des députés, en 2022 à Bénouville, le binôme Nupes avait en effet cumulé 28,33% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? En 2019, ce dernier s'était arrogé 7,92% à Bénouville, contre 30,76% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son niveau est évidemment dépendant cette fois de ceux de la liste LFI de Manon Aubry (4,38% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (13,35% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du PCF Léon Deffontaine (1,46% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Le Rassemblement national à Bénouville, un favori aux européennes ? A l'échelle locale, le résultat de la liste dirigée par Jordan Bardella à ces européennes 2024 sera très scruté. Si à l'échelle nationale, les sondeurs prévoient une évolution moyenne du Rassemblement national à près de 10 points aux européennes 2024 en comparaison de son score des dernières européennes (ce qui porterait théoriquement Bardella à 25% dans la commune), on note pourtant que ce dernier n'a pour l'instant enregistré que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La razzia annoncée pourrait donc être moins forte localement.

15:02 - Avantage Hayer à Bénouville ? Marine Le Pen n'avait pas vraiment convaincu dans les bureaux de vote de la commune au 1er tour de la présidentielle 2022, échouant à 17,01% contre 39,03% pour Emmanuel Macron et 17,25% pour Jean-Luc Mélenchon. C'est finalement Emmanuel Macron qui s'imposera avec 71,71% contre 28,29% pour Le Pen au second round sur place. Avec 14,4%, le RN sera distancé ensuite par les 42,14% du binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) au premier tour des législatives. La commune n'ayant voté que pour une seule circonscription sur son territoire. Bénouville optera d'ailleurs pour un binôme La République en Marche au second tour, finalement vainqueur localement avec 61,25%.

12:45 - Quel était le verdict des élections européennes à Bénouville il y a cinq ans ? Se retourner sur le dernier test semble encore indispensable au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Quel verdict s'était imposé lors des européennes en 2019 ? La liste de Jordan Bardella ne finissait que deuxième lors des européennes il y a cinq ans, la liste de Nathalie Loiseau finissant en première position avec 30,76%, contre 15,12% pour le RN.

11:45 - Comment la composition démographique de Bénouville façonne les résultats électoraux ? Quel impact auront les habitants de Bénouville sur le résultat des élections européennes ? Les jeunes et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la ville, avec près de 27% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 7,86%. En outre, le taux de ménages propriétaires (77,15%) met en exergue l'importance des thématiques concernant le logement et l'urbanisation. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (92,17%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des 864 votants. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (11,19%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,40%) indiquent les défis économiques et sociaux qui préoccupent les habitants. Les données sur l'instruction à Bénouville mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 20,98% des habitants non diplômés, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Bénouville : analyse du taux d'abstention aux européennes Assisterons-nous à une hausse de l'abstention aux élections européennes, similaire au record établi à 59,4% en 2009 ? Pour mémoire, à l'échelle de la France en 2019, le pourcentage d'abstention aux européennes s'élevait à 49,9%. Au fil des précédents scrutins européens, les 2 042 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. En 2019, à l'occasion des européennes, le pourcentage d'abstention s'élevait à 34,76% des inscrits sur les listes électorales de Bénouville (Calvados), à comparer avec un taux d'abstention de 49,21% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Abstention à Bénouville : quelles perspectives pour les européennes ? À Bénouville, l'une des clés de ces élections européennes 2024 sera indéniablement l'étendue de l'abstention. Il y a 2 ans, au second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 13,18% dans la localité. L'abstention était de 13,52% au premier tour. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, c'était presque un record. La baisse du pouvoir d'achat et son impact sur la vie des ménages seraient notamment susceptibles de ramener les citoyens de Bénouville (14970) dans les isoloirs.