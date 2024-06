Résultat des européennes à Réalville : l'élection 2024 en direct

13:26 - Réalville : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

À Réalville, les caractéristiques démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent influencer les élections européennes. Avec un pourcentage de 34% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 14,52%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des segments démographiques cruciaux. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (79,94%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 701 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. De surcroît, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (19,3%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (2,95%) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation à Réalville mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 17,6% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.