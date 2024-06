Résultat des européennes à Réau : l'élection 2024 en direct

13:26 - Réau et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux

Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Réau comme dans toute la France. Avec ses 1 966 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 99 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Dans la commune, 36 % des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 4,09 % ont 75 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. La présence de 222 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 13,31%, favorise son pluriculturalisme. Au sein de cette mosaïque sociale, près de 35,28% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 448,65 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. En résumé, à Réau, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.