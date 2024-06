En direct

19:07 - À Savigny-le-Temple, quels reports de voix à gauche aux européennes ? En plus du score de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo sembleraient au coude-à-coude ce dimanche soir, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais Raphaël Glucksmann avait atteint 11,75% à Savigny-le-Temple, contre 17,8% pour la liste LaRem il y a cinq ans aux européennes. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu malgré son excellent score lors des dernières élections législatives. La manne s'avère importante : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Savigny-le-Temple, le binôme Nupes avait en effet accumulé 53,8% des votes dans la localité. Une percée à mettre en perspective avec les 46% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Tout dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine. Quant à la liste Hayer, impossible de définir sa réelle base à Savigny-le-Temple, entre les 17,8% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 21,56% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 18,75% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel résultat à Savigny-le-Temple pour les candidats de Bardella ? Le score de la liste Bardella sera une des clés localement pour ces élections du Parlement européen 2024. Si on met face à face le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on trouve une progression de 1 point à Savigny-le-Temple. Mais la marche pourrait s'avérer encore plus haute aux européennes 2024, les intentions de vote donnant plutôt au mouvement une évolution de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2019. De quoi prévoir plus de 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les derniers indicateurs à retenir Chez les électeurs de Savigny-le-Temple, Marine Le Pen n'avait pas vraiment imposé ses idées lors du premier tour de la présidentielle il y a deux ans. Avec un timide 17,5%, elle était reléguée à l'arrière-plan par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 42,98% et 21,56% des suffrages. Le deuxième round de scrutin restera synonyme de défaite, Emmanuel Macron remportant l'adhésion des électeurs avec 64,5% contre 35,5% pour Le Pen. Au premier tour des élections législatives, Savigny-le-Temple, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé LFI-PS-PC-EELV l'emporter avec 53,80%, alors que le RN restera derrière à 14,96%. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore un binôme Nupes vainqueur localement.

12:45 - En 2019, un précédent très instructif Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date peut encore sembler sensé au moment du scrutin d'aujourd'hui. Lors des européennes il y a cinq ans, la liste de Jordan Bardella avait enregistré 16,27% des suffrages et n'était que deuxième. C'est Nathalie Loiseau qui arrivait en première place avec 17,8%.

11:45 - Analyse démographique des élections européennes à Savigny-le-Temple A mi-chemin des européennes, Savigny-le-Temple foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 30 510 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 1 528 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Dans la commune, 46 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 13,38 % de plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des directives européennes en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les 4 478 résidents étrangers favorisent cette variété culturelle. Parmi cette diversité sociale, près de 23,05% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 504,85 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Savigny-le-Temple, où les moins de 30 ans représentent 46% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir florissant pour tous.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Savigny-le-Temple ? L'observation des scrutins européens précédents permet de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette agglomération. Il y a cinq ans, durant les précédentes européennes, le taux de participation s'élevait à 37,67% au niveau de Savigny-le-Temple. La participation était de 31,21% pour le scrutin européen de 2014. Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le pourcentage de participation qui est toujours très bas durant de ce type de rendez-vous électoral. Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% le midi et seulement 43% à 17 heures.

09:30 - C'est l'heure de voter à Savigny-le-Temple : les européennes débutent À Savigny-le-Temple, l'abstention constituera indiscutablement l'une des grandes inconnues des élections européennes 2024. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 36,09% au premier tour et seulement 34,71% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les européennes à Savigny-le-Temple ? Pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 17 771 personnes en âge de voter dans la commune, 69,86% avaient pris part au scrutin. La participation était de 62,49% au second tour, c'est-à-dire 11 118 personnes. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle s'élevait à 25,48% à 12 heures et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.