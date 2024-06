En direct

19:10 - Sur qui vont converger les orphelins de la Nupes à Vert-Saint-Denis ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le PS, avait atteint 9,33% à Vert-Saint-Denis, contre 19,89% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. La donne semble différente cette fois selon les enquêtes d'opinion. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nupes, qui a déjà éclaté malgré son excellent résultat lors des dernières législatives. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Vert-Saint-Denis, le binôme Nupes avait en effet réuni 40,6% des votes dans la localité. Une performance à comparer avec les 34% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (28,02% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,7% pour Yannick Jadot, 2,49% pour Fabien Roussel et 1,58% pour Anne Hidalgo). Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? La réponse est complexe. Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois des points obtenus par Manon Aubry (6,75% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (13,3% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du communiste Léon Deffontaine (2,46% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Pour le Rassemblement national, les intentions de vote de Jordan Bardella regardés de près à Vert-Saint-Denis Le résultat en faveur du RN sera le principal enseignement pour cette élection européenne 2024 localement, comme dans le reste de la France. Si on met face à face le résultat de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 2 points à Vert-Saint-Denis. Mais la marche pourrait se trouver encore plus haute aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion annonçant plutôt aux candidats RN une explosion de près de 10 points en comparaison de l'élection européenne précédente. Assez pour prévoir près de 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les votants de Vert-Saint-Denis plutôt favorables à Macron à la présidentielle Dans la commune de Vert-Saint-Denis, Marine Le Pen n'était pas arrivée à convaincre lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans. Avec un timide 23,64%, la présidente du RN était défaite par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 28,02% et 24% des suffrages. Le second round la laissera sur le carreau, Emmanuel Macron finissant à 57,07% contre 42,93% pour Le Pen. Les élections législatives qui suivront ne bénéficieront pas, au premier tour, au Rassemblement national, qui récoltera 20,05%, alors que les candidats Nupes réuniront 40,60% des voix. Vert-Saint-Denis se tournera d'ailleurs encore vers un binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale au second tour, vainqueur localement avec 58,77%.

12:45 - Jordan Bardella en première position lors des élections européennes 2019 à Vert-Saint-Denis Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire apparait encore une fois comme sensé au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. A l'époque, à Vert-Saint-Denis, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella à sa tête, l'avait emporté, récoltant 21,56% des votes contre Nathalie Loiseau à 19,89% et Yannick Jadot à 13,3%. Si on entre dans le détail, 543 habitants l'avaient choisie dans la ville.

11:45 - Comment la composition démographique de Vert-Saint-Denis façonne les résultats électoraux ? La structure démographique et socio-économique de Vert-Saint-Denis façonne les préoccupations et les intérêts des habitants, jouant ainsi un rôle sur les résultats des européennes. Avec une densité de population de 456 hab/km² et 47,54% de population active, ces chiffres pourraient favoriser une implication électorale plus importante. Le pourcentage de chômeurs à 10,68% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des habitants quant aux directives européennes sur le travail. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (88,13%) montre l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 2 452 votants. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 6,31% et d'une population immigrée de 11,54% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, de 7,78% à Vert-Saint-Denis, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

10:30 - Retour sur la participation lors des élections européennes à Vert-Saint-Denis Au fil des précédents scrutins européens, les 8 889 habitants de cette agglomération ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Durant les dernières élections européennes, 47,15% des personnes en capacité de participer à une élection à Vert-Saint-Denis s'étaient rendues dans l'isoloir, à comparer avec un taux de participation de 41,14% en 2014. Près de la moitié des Français n'ont pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2024 ? Au niveau de l'Hexagone, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais enregistrée en France, atteignant 33,28% lors du premier tour. À Vert-Saint-Denis, 73,12% des votants avaient participé.

09:30 - Participation à Vert-Saint-Denis : que retenir des précédentes élections ? Ce 9 juin 2024, lors des européennes à Vert-Saint-Denis, qu'en sera-t-il de l'abstention ? En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, sur les 5 542 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 24,14% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 29,68% au second tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle représentait 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour. Les habitants des communes de grandes tailles votent souvent moins que dans les petites, cet état de fait peut-il évoluer pour les européennes ?