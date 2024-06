En direct

19:07 - Que vont trancher les supporters de la Nupes à Abbeville ? Outre le score du RN, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes pourraient arriver dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les études sondagières établies lors de la campagne. Mais il faut rappeler que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste macroniste lors des européennes 2019, s'était arrogée 20,06% à Abbeville, contre 4,19% pour la liste de gauche alors. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nupes, qui a déjà explosé. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Abbeville, le binôme Nupes avait en effet réuni 36,88% des votes dans la commune. Un chiffre à compléter avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des points obtenus par Manon Aubry (11,32% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (7,13% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du communiste Léon Deffontaine (1,82% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Du côté du Rassemblement national, les intentions de vote de Bardella observés à Abbeville À Abbeville, on peut souligner que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 33,04% à l'issue du précédent vote européen et Marine Le Pen 31,88% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance diffère de ce que prévoient les sondages récents à l'échelle de la France, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les tendances de 2022 à analyser pour ce dimanche L'inclinaison des habitants d'une ville émerge sans doute le plus dans les choix faits lors de l'élection à la présidence de la République. La commune d'Abbeville avait plébiscité Marine Le Pen à l'issue de l'élection suprême de 2022 puisque la cheffe du parti frontiste prenait une avance notable avec 31,88% au 1er round. Rebelotte au 2e tour face à Macron avec 51,23%. Un mois plus tard, l'extrême droite ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la commune, récoltant 22,08% des suffrages sur place, contre 36,88% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 59,20%.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella lors des dernières élections européennes à Abbeville Les résultats de ce 9 juin au soir vont-ils répéter le choix des électeurs de 2019 ? Le résultat de la liste du RN, avec Jordan Bardella tête de liste à l'époque, était au plus haut à Abbeville, avec 33,04%, soit 2612 voix. Le mouvement eurosceptique doublait Nathalie Loiseau à 20,06% et Manon Aubry à 11,32%.

11:45 - Abbeville : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Abbeville est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 22 595 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. L'existence de 1 487 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (33,97 %) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Les 352 résidents étrangers participent à cette pluralité culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 1980,25 €/mois, la ville dévoile un pourcentage de chômeurs de 22,68%, synonyme d'une situation économique mitigée. Pour finir, Abbeville incarne les défis et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - Taux d'abstention lors des européennes à Abbeville : les enseignements Comment ont voté les électeurs de cette commune lors des consultations politiques précédentes ? Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, le pourcentage d'abstention atteignait 52,31% des inscrits sur les listes électorales d'Abbeville (Somme), à comparer avec un taux d'abstention de 61,99% en 2014. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Les chiffres du pays en 2019 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux européennes s'élevait à 49,9%, en amélioration par rapport à 2014.

09:30 - Abstention à Abbeville : les leçons des précédentes élections À Abbeville, le taux d'abstention sera indéniablement l'un des critères clés du scrutin européen 2024. Pour mémoire, dans l'agglomération, la participation aux législatives 2022 représentait 41,97% au premier tour et seulement 40,53% au deuxième tour. En avril 2022, lors du second tour de la dernière présidentielle, sur les 17 705 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 66,6% étaient allées voter. La participation était de 64,9% au premier tour, c'est-à-dire 11 491 personnes. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, c’était moins qu’en 2017.