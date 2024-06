Elections les plus proches, les élections législatives avaient offert un puissant score pour le RN à Acquigny. Ce dernier s'était hissé en tête dans la commune avec 26,69% au premier round et surtout 58,82% au deuxième, le propulsant tout en haut à l'échelon municipal (Acquigny ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 30,83% au premier tour de la présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 27,85% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,31%. Avec 49,24% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 50,76%.

11:45 - Acquigny aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

La structure démographique et socio-économique d'Acquigny façonne les préoccupations et les intérêts des habitants, jouant ainsi un rôle sur le résultat des élections européennes. Avec un pourcentage de 34% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 8,67%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des segments clés. De plus, le taux de ménages propriétaires (71,06%) souligne le poids des questions concernant le logement et l'aménagement du territoire. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (86,12%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 651 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (17,94%) et le nombre de résidences HLM (8,83% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'éducation à Acquigny mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,66% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.