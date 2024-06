En direct

19:30 - À Heudreville-sur-Eure, qui vont élire les électeurs de la Nupes ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du PS, avait glané 3,77% à Heudreville-sur-Eure, contre 21,17% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut aujourd'hui selon les enquêtes des instituts de sondage, à tel point qu'on le donne au coude-à-coude avec la liste de la majorité de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir malgré son coup d'éclat lors des législatives. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Heudreville-sur-Eure, le binôme Nupes avait en effet glané 20,94% des votes dans la commune. Un score à comparer avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? La réponse est complexe. Tout est évidemment dépendant cette fois des points obtenus par la liste LFI, mais aussi de ceux des écologistes et enfin du Parti communiste. Quant à Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa réelle base à Heudreville-sur-Eure, entre les 21,17% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 27,06% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 30,05% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - À Heudreville-sur-Eure, une liste Bardella favorite ? Le nombre d'électeurs séduits par la liste de Jordan Bardella sera un point d'observation clé pour cette élection européenne 2024 à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. Si dans toute la France, les enquêtes d'opinion annoncent une évolution moyenne du RN à environ 10 points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des précédentes européennes (ce qui amènerait virtuellement Bardella à 37% dans la commune), il faut noter pourtant que le parti n'a pour l'instant enregistré que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN devrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Les électeurs d'Heudreville-sur-Eure plutôt favorables à Marine Le Pen à la présidentielle La ville d'Heudreville-sur-Eure avait servi un bel avantage à Marine Le Pen à l'issue de la présidentielle 2022 puisque la patronne du RN écrasait le match avec 30,36% au 1er round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,15% contre 50,85%. Un mois plus tard, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la commune, obtenant 27,83% des votes sur place, contre 30,05% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Il rattrapait son retard en revanche au second tour, avec 56,05%, contre 43,95% pour le binôme Nupes.

12:45 - Que retenir des européennes à Heudreville-sur-Eure en 2019 ? Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière semble de nouveau avisé au moment d'observer le scrutin de ce dimanche. 27,67% des voix s'étaient portées vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections européennes, contre Nathalie Loiseau à 21,17% et Yannick Jadot à 11,32%. Le mouvement nationaliste rassemblait ainsi pas moins de 132 électeurs d'Heudreville-sur-Eure.

11:45 - Heudreville-sur-Eure : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Quel portrait faire d'Heudreville-sur-Eure, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Dotée de 500 logements pour 1 070 habitants, la densité de la commune est de 73 habitants/km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 67 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 585 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (85,8 %) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les citoyens, comprenant une proportion de 30,51% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, 40,3% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 135,02 €, accable une commune qui ambitionne un avenir prospère. À Heudreville-sur-Eure, les enjeux locaux rejoignent ceux de l'Europe.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Heudreville-sur-Eure ? Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces élections européennes ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle du pays : la participation aux européennes atteignait 50,1%, mieux qu'en 2014. Comment votent d'ordinaire les habitants de cette ville ? Cinq ans plus tôt, lors des précédentes européennes, 57,53% des personnes habilitées à participer à une élection à Heudreville-sur-Eure avaient pris part au scrutin. La participation était de 46,51% il y a 10 ans.

09:30 - Comprendre le pourcentage d'abstention aux élections à Heudreville-sur-Eure À Heudreville-sur-Eure, l'abstention sera à n'en pas douter l'une des clés des élections européennes 2024. Au second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 24,73% au niveau de la commune. L'abstention était de 26,63% au premier tour. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 51,06% au premier tour et seulement 52,07% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections européennes à Heudreville-sur-Eure ? Les jeunes générations expriment fréquemment une désaffection pour les élections nationales, cette situation peut-elle changer pour les européennes ?