Résultat des européennes à Adissan : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Qui de Raphaël Glucksmann ou Valérie Hayer va doubler l'autre lors des élections européennes à Adissan ? L'autre source de doute de ces européennes 2024 est celle du poids de la gauche après la rupture de la Nouvelle union populaire et sociale. Lors du premier round des élections législatives, la candidature Nupes avait obtenu 20,24% des voix dans la localité. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann avait obtenu 4,81% à Adissan, contre 14,88% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quelle performance pour le Rassemblement national à Adissan lors des européennes ? Le résultat des élections européennes 2024 à l'échelle locale sera scruté selon le prisme de la dynamique Bardella, comme au niveau national. À Adissan, on peut souligner que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 40,7% à l'issue du vote européen et Marine Le Pen 35,43% au premier tour de la présidentielle. Cette situation diffère de ce que laissent entrevoir les sondages récents sur la France entière, avec près de 10 points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et l'élection de ce mois de juin. Le RN a peut-être atteint son maximum…

15:02 - Les votants d'Adissan plutôt favorables à Le Pen il y a deux ans Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient abouti à un excellent résultat pour le Rassemblement national à Adissan. Le parti s'était placé en tête dans la commune avec 31,26% au 1er tour avant un formidable 62,01% au deuxième sur la circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 35,43% au 1er tour de l'élection à la présidence de la République. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 18,72% et Emmanuel Macron troisième avec 16,83%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 62,93%, devant Emmanuel Macron à 37,07%.

12:45 - Les européennes 2019 avaient sacré Jordan Bardella à Adissan Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Regarder en arrière apparait aussi comme sensé au moment d'observer le scrutin d'aujourd'hui. Le résultat de la liste du RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Adissan, à 40,7%, soit 186 voix. L'extrême droite devançait Nathalie Loiseau à 14,88% et Yannick Jadot à 7,88%.

11:45 - Adissan : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Comment les habitants d'Adissan peuvent-ils affecter les résultats des élections européennes ? Avec une densité de population de 258 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 13,8%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (75,18%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 513 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,96%) et le nombre de résidences HLM (2,03% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les habitants. Les chiffres sur l'instruction à Adissan mettent en avant une diversité de qualifications, avec 21,94% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - La mobilisation des habitants aux élections européennes à Adissan Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette commune lors des rendez-vous électoraux antérieurs ? Durant les précédentes élections européennes, 45,98% des inscrits sur les listes électorales d'Adissan avaient boudé les urnes. L'abstention était de 50,88% en 2014. Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux européennes représentait 49,88%, en amélioration par rapport à 2014.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Adissan pour les européennes À Adissan, le niveau d'abstention constituera sans aucun doute l'un des facteurs essentiels de ce scrutin européen 2024. La situation géopolitique actuelle pourrait potentiellement impacter la participation à Adissan (34230). Au premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 978 personnes en âge de voter au sein de la ville, 83,33% étaient allées voter. La participation était de 80,16% au deuxième tour, soit 784 personnes. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle se chiffrait à 25% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.