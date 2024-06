Résultat des européennes à Fontès : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. À Fontès, qui va bénéficier des voix de la Nupes ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, s'était arrogé 4,95% à Fontès, contre 26,04% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer cette fois selon les enquêtes d'opinion. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nupes, qui a été dissoute malgré son excellent score lors des dernières législatives. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Fontès, le binôme Nupes avait en effet glané 22,65% des votes dans la commune. Une percée à affiner avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Donner une estimation relève du calcul d'apothicaire. Tout est évidemment dépendant cette fois des résultats de la liste LFI, mais aussi de ceux d'Europe Ecologie et enfin du Parti communiste. Quant à la liste Hayer, impossible de dire où se situe sa réelle base à Fontès, entre les 26,04% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 21,9% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 27,23% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel résultat pour le Rassemblement national à Fontès lors des européennes ? Alors que les enquêtes d'opinion annoncent une dizaine de points supplémentaires pour le RN au niveau de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Fontès semble néanmoins dans une dynamique plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné de part de voix dans les bureaux de vote locaux. Confirmation à venir ?

15:02 - Les électeurs de Fontès penchaient pour Le Pen au premier tour de la présidentielle Le verdict du plus récent scrutin apparait comme un précédent intéressant au moment de l'élection. Elections les plus proches, les législatives avaient offert un joli score pour le Rassemblement national à Fontès. Le parti frontiste s'était placé en tête dans la cité avec 27,99% au 1er tour avant un formidable 55,34% au second sur l'unique circonscription couvrant la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 29,79% au premier tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,9% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 21,42%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 54,44%, devant Emmanuel Macron à 45,56%.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient placé en tête Jordan Bardella à Fontès Revenir cinq ans en arrière semble encore une fois logique au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, l'avait emporté aux élections européennes il y a cinq ans. Le bulletin avait glané 30,73% des voix, soit 118 voix, devant Nathalie Loiseau à 26,04% et Yannick Jadot à 12,5%.

11:45 - Élections européennes à Fontès : un éclairage démographique Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Fontès mettent en lumière des tendances évidentes qui pourraient affecter le résultat des élections européennes. Le pourcentage de chômeurs à 11,48% peut avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs en matière de mesures européennes sur l'emploi. Avec 39,87% de population active et une densité de population de 56 habitants par km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (30,84%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 401 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,90%) et le nombre de résidences HLM (1,28% des logements) indiquent les défis sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'instruction à Fontès mettent en relief une diversité de qualifications, avec 15,32% des habitants titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

10:30 - Fontès : étude du pourcentage de participation aux précédentes élections européennes Pour se faire une idée du vote des habitants de cette commune, il faut analyser les résultats des élections passées. En 2019, lors des élections européennes, 48,44% des personnes en âge de participer à une élection à Fontès avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 56,41% lors du scrutin européen de 2014. Les européennes mobilisent moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Au niveau national, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à midi et seulement 43,3% à 17 heures.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : le cas de Fontès L'abstention constituera incontestablement l'une des clés de ce scrutin européen à Fontès. Pour rappel, dans la commune, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 51,48% au premier tour. Au deuxième tour, 53,79% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à Fontès pour les européennes ? A l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 77,6% au niveau de la commune. Le taux de participation était de 81,66% au premier tour, soit 628 personnes. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, le taux de participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.