19:07 - Les votes de la Nupes scrutés En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait atteint 3,69% à Agde, contre 17,55% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. La donne semble différente cette fois selon les enquêtes des instituts de sondage publiées lors de la campagne. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nupes, qui a déjà explosé malgré son excellent score lors des législatives. La barre est haute. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Agde, le binôme Nupes avait en effet accumulé 14,41% des votes dans la commune. Une performance à affiner avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Quel résultat pour la liste RN à Agde ? Le résultat des élections européennes 2024 au niveau local sera observé à travers le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste du pays. Alors que les sondages annoncent 10 points gagnés par le RN à l'échelle de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Agde semble néanmoins dans une situation différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de part de voix dans les bureaux de vote locaux. Le RN y a peut-être déjà atteint son maximum…

15:02 - Les enseignements de la présidentielle et des législatives Les élections les plus proches, les législatives, avaient abouti à un très gros démarrage pour le RN à Agde. Le mouvement nationaliste s'était placé en tête dans la commune avec 37,58% au 1er round. Il s'imposait ensuite avec 69,82% au 2e sur l'unique circonscription du lieu. Le RN a même obtenu une meilleure marque aux législatives que Marine Le Pen elle-même lors de la présidentielle quelques mois plus tôt. La candidate avait accumulé 36,13% au premier tour et 60,14% au second dans la commune. Elle avait cette fois surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, obtenant chacun 21,06% et 14,28% au premier tour, pour finir devant Emmanuel Macron (39,86%) au second.

12:45 - 39,27% pour Jordan Bardella lors des élections européennes 2019 à Agde Qui s'était imposé lors des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière peut aussi sembler une évidence au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Dans le détail, 4797 habitants d'Agde passés par les urnes avaient été séduits par la liste Rassemblement national à l'époque, aux élections du Parlement européen. La liste, qui avait déjà comme guide un certain Jordan Bardella, séduisait ainsi 39,27% des voix devant Nathalie Loiseau à 17,55% et François-Xavier Bellamy à 9,95%.

11:45 - Analyse démographique des européennes à Agde Comment les électeurs d'Agde peuvent-ils peser sur les résultats des européennes ? La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la commune, avec près de 25% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 26,42%. Qui plus est, le pourcentage de ménages propriétaires (53,76%) met en relief l'importance des questions d'habitat et d'aménagement du territoire. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (25,48%) souligne le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 12 055 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (5,88%) met en lumière des besoins d'accompagnement social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (13,42%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 67,45%, comme à Agde, indique un tourisme important dans la région. Cela peut affecter l'engagement politique des habitants sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

10:30 - Agde : retour sur l'abstention aux dernières européennes Comment votent ordinairement les habitants de cette ville ? En 2019, durant les élections européennes, 47,49% des inscrits sur les listes électorales d'Agde avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 54,28% il y a 10 ans. Les élections européennes mobilisent moins que les autres élections. Cette année fera-t-elle exception ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,26% à midi et seulement 43,29% à 17 heures.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Agde pour les élections européennes À Agde, l'un des facteurs principaux du scrutin européen 2024 sera immanquablement le taux d'abstention. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 47,45% au premier tour et seulement 45,88% au second tour. Au premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 73,15% des votants de la ville, contre une participation de 72,54% au second tour, ce qui représentait 18 382 personnes. Pour rappel, à l'échelle nationale, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, c'était presque un record.