En direct

19:13 - Que vont trancher les électeurs de la gauche à Florensac ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du PS, avait obtenu 8,13% à Florensac, contre 14,91% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. La donne semble différente en 2024 selon les enquêtes des instituts de sondage. Tout dépendra du report des suffrages de la Nupes, qui fait déjà partie du passé. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Florensac, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 18,07% des votes dans la localité. Une performance à affiner avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (19% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,37% pour Yannick Jadot, 2,5% pour Fabien Roussel et 2,43% pour Anne Hidalgo). Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est risqué. Le verdict est évidemment dépendant cette fois du pointage réalisé par Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine.

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Florensac Le score en faveur du Rassemblement national sera très observé pour ces élections des députés européens 2024, localement. Indicateur clé pour ce dimanche : Florensac fait partie des quelques villes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 38% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 35,77% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de dix points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Quelques chiffres de 2022 à analyser pour les élections européennes Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient abouti à un beau score pour le Rassemblement national à Florensac. Le parti avait obtenu une place en tête dans la commune avec 36,04% au premier round. Il gagnait ensuite avec 61,22% au 2e, lui assurant d'être tout en haut du paysage local sur la circonscription de la zone. Le RN a même fait plus de voix aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat précédente, puisqu'elle avait engrangé 35,77% au premier tour et 60,11% au second dans la commune. Elle avait cette fois surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, crédités respectivement de 19% et 19% au premier tour, pour finir devant Emmanuel Macron (39,89%) au deuxième.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella en tête lors des dernières européennes Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire semble de nouveau indispensable au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Le score de la liste du RN, déjà dirigée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Florensac, à 38%. Le mouvement eurosceptique devançait Nathalie Loiseau à 14,91% et Raphaël Glucksmann à 8,13%.

11:45 - Florensac : élections européennes et dynamiques démographiques Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à Florensac comme partout. Avec ses 5 022 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 349 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 1 522 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (70,61 %) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. La population étrangère de 202 personnes (4,01%) apporte une ouverture culturelle inestimable. Avec un salaire moyen mensuel net de 2024,6 €/mois, la ville affiche un taux de chômage de 17,85%, annonçant une situation économique en demi-teinte. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Florensac contribue à préparer l'avenir de l'Europe.

10:30 - Européennes précédentes à Florensac : retour sur la participation électorale Au fil des dernières années, les 5 101 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Au moment des précédentes élections européennes, le taux de participation atteignait 55,89% des inscrits sur les listes électorales de Florensac, contre une participation de 47,64% en 2014. Les européennes mobilisant moins que les autres élections, cette année fera-t-elle exception ? Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone en 2019, la participation aux européennes atteignait 50,1%.

09:30 - C'est l'heure de voter à Florensac : les européennes débutent À Florensac, l'une des clés de ce scrutin européen sera indéniablement l'ampleur de la participation. A l'occasion du second tour de la présidentielle, 75,19% des inscrits sur les listes électorales de la ville s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 77,59% au premier tour, soit 3 013 personnes. Pour rappel, au niveau de la France, la participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle. Les habitants des grandes et moyennes communes votent couramment moins que dans les petites, la tendance peut-elle changer pour les européennes ?