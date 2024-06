Résultat des européennes à Agon-Coutainville : l'élection 2024 en direct

11:45 - Agon-Coutainville : démographie et socio-économie impactent les européennes

La composition démographique et socio-économique d'Agon-Coutainville définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur les résultats des élections européennes. Dans la ville, 15% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 19,76% ont 75 ans et plus. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques européennes, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Un revenu moyen par foyer fiscal de 38 190 €/an souligne le poids des questions sur le niveau de vie dans les interrogations des 1 739 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (11,74%) et le nombre de résidences HLM (6,98% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale qui préoccupent les habitants. Un pourcentage de résidences secondaires de 53,55%, comme à Agon-Coutainville, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.