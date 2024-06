Résultat des européennes à Blainville-sur-Mer : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Les 28,99% de la coalition de gauche convoités Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le PS, s'était élevé à 9,5% à Blainville-sur-Mer, contre 26,64% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus cette fois selon les enquêtes sondagières. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nupes, qui a déjà éclaté. La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections du Parlement à Blainville-sur-Mer, le binôme Nupes avait en effet glané 28,99% des votes dans la localité. Un score à affiner avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? La réponse est complexe.

17:08 - Les performances du Rassemblement national à Blainville-sur-Mer avant les européennes Si à l'échelle nationale, les sondeurs prédisent une progression moyenne du Rassemblement national à environ 10 points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son score des européennes 2019 (ce qui porterait virtuellement Bardella à 26% dans la commune), on note néanmoins que celui-ci n'a visiblement gagné que 2 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La dynamique devrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Les électeurs de Blainville-sur-Mer plutôt pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle Dans les bureaux de vote de Blainville-sur-Mer, Marine Le Pen n'était pas arrivée à convaincre lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans. Avec 18,5%, la présidente du RN était reléguée à l'arrière-plan par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 34,34% et 18,94% des votes. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 31,29% contre 68,71%. Les élections législatives qui suivront ne bénéficieront pas, au premier tour, au RN, qui s'élèvera au mieux à 13,42%, alors que les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) réuniront 34,30% des voix. Ca n'ira pas mieux au second tour, le RN étant toujours inexistant localement.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau en première position lors des dernières européennes Les résultats de ce soir vont-ils confirmer l'équilibre de 2019 ? Nathalie Loiseau gagnait à Blainville-sur-Mer lors des élections européennes à l'époque, avec 26,64%. Le RN de Jordan Bardella était alors relégué au second plan avec 16,2% des bulletins.

11:45 - Les enjeux locaux de Blainville-sur-Mer : tour d'horizon démographique Les facteurs démographiques et socio-économiques de Blainville-sur-Mer mettent en lumière des tendances nettes susceptibles de peser sur les résultats des européennes. La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la localité, avec près de 23% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 8,85%. Avec ses 7,3% d'agriculteurs pour 1 606 habitants, cette localité est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,68%) révèle des impératifs de suivi social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (15,0%) indique des enjeux de stabilité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 42,8%, comme à Blainville-sur-Mer, indique un tourisme important dans la région. Les mesures de régulation des résidences secondaires peuvent aussi impacter l'engagement politique des habitants.

10:30 - Perspectives de l'abstention lors des européennes à Blainville-sur-Mer L'observation des élections passées est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette ville. Au moment des européennes 2019, le pourcentage de participation s'était hissé à 56,52% des inscrits sur les listes électorales de Blainville-sur-Mer (Manche), à comparer avec un taux de participation de 47,59% en 2014. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces européennes ? Au niveau national, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à 12 heures et déjà 43% à 17h.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Blainville-sur-Mer L'abstention sera indiscutablement l'une des clés du scrutin européen 2024 à Blainville-sur-Mer. Il y a 2 ans, au second tour de la présidentielle, parmi les 1 464 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 77,09% s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 78,48% au premier tour, c'est-à-dire 1 149 personnes. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 54,92% au premier tour et seulement 53,21% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Blainville-sur-Mer ? Les jeunes manifestent fréquemment une désaffection pour les élections nationales, cette situation peut-elle s'aggraver pour les européennes ?