19:28 - Une confrontation Hayer-Glucksmann aussi à Aiglemont pour ces européennes 2024 ? Après le score du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo pourraient arriver à quasi-égalité à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes d'opinion. Mais on se souvient que Raphaël Glucksmann avait glané 5,76% à Aiglemont, contre 17,28% pour la liste de la majorité il y a cinq ans aux européennes. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des législatives à Aiglemont, le binôme Nupes avait en effet accumulé 22,41% des votes dans la commune. Une performance à mettre en perspective avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois des scores de la liste LFI de Manon Aubry (7,2% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (11,36% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du PCF Léon Deffontaine (1,44% pour Yann Brossat en 2019). Quant à la liste de Valérie Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa réelle base à Aiglemont, entre les 17,28% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 23,49% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 16,55% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel score pour la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Aiglemont ? Le nombre d'électeurs séduits par Jordan Bardella sera un enjeu pour ces élections des députés européens 2024 localement. On remarque que Aiglemont compte parmi les quelques communes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 33,6% lors du vote européen et Marine Le Pen 33,96% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près d'une dizaine de points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les électeurs d'Aiglemont plutôt pour Marine Le Pen il y a deux ans Les dernières consultations en date, les législatives 2022, avaient abouti à un excellent résultat pour le Rassemblement national à Aiglemont. Le parti frontiste s'était placé en tête dans la localité avec 28,97% au 1er tour et surtout 52,10% au 2e. Le Parti avait dépassé les impétrants estampillés Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 22,41% et Les Républicains avec 20,00% au premier tour et encore Ensemble ! (47,90%) au second sur l'unique circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 33,96% au 1er tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,49% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,19%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 53,97%, devant Emmanuel Macron à 46,03%.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella au terme des élections de 2019 à Aiglemont Revenir cinq ans en arrière apparait encore une fois comme une évidence au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? C'est la liste d'extrême droite dirigée par Bardella qui s'était imposée aux élections du Parlement européen à l'époque à Aiglemont, avec 33,6% des votes exprimés devant la liste portée par Nathalie Loiseau avec 17,28% suivie par la liste Yannick Jadot avec 11,36%.

11:45 - Analyse socio-économique d'Aiglemont : perspectives électorales Les caractéristiques démographiques et socio-économiques d'Aiglemont mettent en évidence des tendances nettes qui pourraient influencer le résultat des élections européennes. Avec un pourcentage de chômeurs de 8,72% et une densité de population de 188 habitants par km², les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (11,33%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 596 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (9,13%) met en lumière la nécessité d'un suivi social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,51%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Aiglemont mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 19,23% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - Analyse de l'abstention lors des dernières élections européennes à Aiglemont Avec une participation qui continue de baisser lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau de l'Hexagone, le pic d'abstention a été enregistré lors du premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 67%. À Aiglemont, 68,21% des électeurs n'avaient pas pris la peine de se déplacer. Pour comprendre le vote des citoyens de cette commune, il est nécessaire d'étudier les résultats des rendez-vous électoraux précédents. En 2019, pendant les élections européennes, 47,45% des personnes en âge de voter à Aiglemont avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 53,26% il y a dix ans.

09:30 - Abstention à Aiglemont : les leçons des précédentes élections La participation constituera l'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024 à Aiglemont. Pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 19,66% des inscrits sur les listes électorales de la ville, contre une abstention de 23,21% au premier tour. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle. La guerre aux portes de l'Europe serait de nature à pousser les citoyens d'Aiglemont à s'intéresser plus fortement de l'élection.