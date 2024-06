Résultat des européennes à Charleville-Mézières : l'élection 2024 en direct

En direct

19:06 - Quel score pour Raphaël Glucksmann à gauche au terme de ces élections européennes ? Après le résultat du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du PS dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file ont été annoncés au coude-à-coude à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes sondagières publiées lors de la campagne. Mais il faut rappeler que Le candidat de gauche s'était arrogé 6,01% à Charleville-Mézières, contre 19,73% pour la liste LaRem lors des européennes 2019. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nupes, qui a été dissoute. La réserve de voix s'avère conséquente. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Charleville-Mézières, la Nupes avait en effet réuni 27,77% des votes en moyenne sur les 2 circonscriptions correspondant à la ville. Une somme à comparer avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois des scores de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Les performances du Rassemblement national à Charleville-Mézières avant les européennes Le résultat des européennes 2024 à l'échelle locale sera analysé à travers le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste de la France. Alors que les sondages annoncent 10 points de plus pour le RN à l'échelle de la France, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Charleville-Mézières semble néanmoins dans une réalité différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas gagné de part de voix dans la localité. Confirmation à venir ce 9 juin ?

15:02 - Les habitants de Charleville-Mézières plutôt pour Marine Le Pen à la présidentielle L'élection à la présidence de la République avait offert un gros avantage à Marine Le Pen en 2022 à Charleville-Mézières. La cheffe de file du RN obtenait 25,79% au 1er round contre 25,52% pour Emmanuel Macron et 25,18% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 43,86% contre 56,14%. Un mois plus tard, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la commune, grattant 19,25% des suffrages sur place, contre 27,77% en moyenne pour les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale répartis sur les 2 circonscriptions couvrant la commune. Il rattrapait son retard en revanche au second tour, avec 37,29%, contre 58,27% en moyenne pour les candidats Ensemble !.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella en première position lors des dernières européennes Se retourner sur le dernier test semble aussi indispensable au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? 28,67% des votes s'étaient portés vers la liste du RN de Jordan Bardella à l'époque, aux élections européennes, contre Nathalie Loiseau à 19,73% et Yannick Jadot à 11,22%. Le mouvement d'extrême droite avait attiré ainsi 3503 votants de Charleville-Mézières.

11:45 - Charleville-Mézières aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans la ville de Charleville-Mézières, les électeurs auront-ils un impact sur les résultats des européennes ? Le pourcentage de chômeurs à 23,13% peut agir sur les espérances des habitants en matière de directives européennes sur l'emploi. Avec 40,77% de population active et une densité de population de 1521 hab par km², ces chiffres pourraient provoquer plus d'intérêts pour les élections. Les écarts de revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2057,59 euros par mois, sont souvent révélateurs d'une pression financière sur les foyers. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 9,99% et d'une population étrangère de 7,38% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'instruction à Charleville-Mézières mettent en avant une diversité de qualifications, avec 14,82% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - Charleville-Mézières : quel était le taux de participation aux élections européennes ? Y aura-t-il une amélioration de la participation des citoyens français aux européennes, à l'image du rebond constaté en 2019 ? Les chiffres nationaux de 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux élections européennes s'élevait à 50%. Comment votent d'ordinaire les habitants de cette agglomération ? En 2019, à l'occasion des européennes, 12 672 personnes aptes à voter à Charleville-Mézières avaient pris part au scrutin (soit 43,36%). La participation était de 34,74% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Les européennes commencent à Charleville-Mézières : l'abstention en question Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin, lors des européennes à Charleville-Mézières ? Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 42,68% au premier tour. Au second tour, 38,75% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Pour le premier tour de la dernière présidentielle, sur les 25 220 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 70,54% avaient participé au vote. Le taux de participation était de 69,65% au second tour, soit 17 562 personnes. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle représentait 25% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour.