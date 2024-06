En direct

19:27 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. Qui va profiter du vote Nupes à Aigné ? Outre le résultat du RN, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires ont été annoncés dans un mouchoir de poche ce dimanche soir, selon les études sondagières. Mais Le candidat de gauche avait obtenu 8,44% à Aigné, contre 19,63% pour la liste LaRem lors des européennes 2019. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu malgré la surprise qu'elle avait créée lors des dernières législatives. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée à Aigné, le binôme Nupes avait en effet enregistré 24,07% des votes dans la localité. Un score à affiner avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien en récupérera la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est difficile. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine. Quant à la liste de Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa réelle base à Aigné, entre les 19,63% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 30,72% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 26,02% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Aigné Le résultat des européennes 2024 à l'échelle locale sera regardé avec le prisme de la dynamique lepéniste, comme partout ailleurs. Les intentions de vote prévoient un Jordan Bardella à environ 33% des suffrages dans le pays ce 9 juin, soit dix points au-dessus de son résultat de 2019. Selon un calcul bête et méchant, cette tendance doit le porter à 30% à Aigné, soit dix points de plus également que son score de 2019 au niveau local. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le RN n'a grappillé ici que 3 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. De quoi revoir les ambitions lepénistes.

15:02 - Les inscrits d'Aigné plutôt pour Macron il y a deux ans Aigné avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 23,45%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, bénéficiant de 30,72% des votes. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 37,97% contre 62,03%. Le RN ne convainquait pas plus à Aigné quelques semaines plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 19,35% au premier tour, contre 26,02% pour le binôme La République en Marche. Le scénario se répétera au second tour, laissant également le binôme Ensemble ! Gagner le scrutin.

12:45 - En 2019, une élection très instructive Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre apparait encore comme avisé au moment d'attendre le résultat du scrutin d'aujourd'hui. Dans le détail, 136 habitants d'Aigné passés par les isoloirs avaient préféré l'extrême droite il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen. La liste, avec Jordan Bardella tête de liste, avait cumulé 20,86% des votes face à Nathalie Loiseau à 19,63% et Yannick Jadot à 17,64%.

11:45 - Démographie et politique à Aigné, un lien étroit Dans la ville d'Aigné, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer le résultat des élections européennes. La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans la localité, avec près de 36% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 5,78%. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (93,15%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 639 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (7,83%) met en lumière des besoins de suivi social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,06%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Aigné mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 19,45% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Taux d'abstention aux européennes à Aigné : ce qu'il faut retenir L'analyse des résultats des consultations démocratiques passées permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. Cinq années plus tôt, au moment des précédentes européennes, 697 personnes en capacité de voter à Aigné avaient pris part au scrutin (soit 54,11%), contre une participation de 43,73% il y a 10 ans. Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le taux de participation qui est souvent très bas lors de ce type de scrutin. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19% à midi et déjà 43% à 17h.

09:30 - Election à Aigné : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin, lors des élections européennes à Aigné ? En avril 2022, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 318 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 80,5% avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 80,05% au premier tour, ce qui représentait 1 055 personnes. Pour comparer, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 48,59% au premier tour et seulement 50,04% au deuxième tour. Les populations des communes de petite taille se déplacent souvent plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle s'aggraver pour les européennes ?