Résultat des européennes à Trangé : l'élection 2024 en direct

Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 21,73% contre 32,74% pour Emmanuel Macron. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 32,46% contre 67,54%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques jours plus tard, lors des législatives, avec 15,24% au premier tour, contre 30,95% pour le binôme Ensemble !. Sur la commune de Trangé, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera préférée lors du second tour, achevant l'échec de l'ancien Front national.

11:45 - Trangé : quand les données démographiques façonnent les urnes

À Trangé, les facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent jouer un rôle lors des élections européennes. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques européennes, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la ville, 21,25% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 4,31% de plus de 75 ans. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (7,41%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 663 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (13,8%) et le nombre de résidences HLM (4,9% des logements) indiquent les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation à Trangé mettent en avant une diversité de qualifications, avec 15,52% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.