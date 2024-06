Résultat des européennes à la Milesse : l'élection 2024 en direct

11:45 - La Milesse : démographie et socio-économie impactent les européennes

Dans la commune de la Milesse, les électeurs auront-ils un impact sur le résultat des européennes ? La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures européennes, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la localité, 33% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 25,5% de 60 ans et plus. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (11,58%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 966 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (7,98%) met en évidence la nécessité d'un suivi social, alors que le taux de salariés en CDD (8,24%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à la Milesse mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 23,18% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.