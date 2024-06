En direct

19:10 - Quel verdict pour Raphaël Glucksmann à gauche au terme de ces élections européennes ? Une autre question qui accompagne ces élections européennes sera celle du choix des électeurs de gauche après la rupture de la coalition de Mélenchon et ses alliés. Le jour du premier round des législatives, la candidature Nupes avait glané 15,06% des voix dans la localité. Une performance à affiner avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier s'était élevé à 4,31% à Aigues-Mortes, contre 18,03% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel score pour le RN de Jordan Bardella à Aigues-Mortes ? Le résultat des européennes 2024 à l'échelle locale sera scruté avec le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste de la France. Alors qu'on annonce 10 points supplémentaires pour le RN au niveau national, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Aigues-Mortes semble néanmoins dans une physionomie plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas gagné de points dans la localité. Le RN y a peut-être déjà atteint son maximum…

15:02 - Situation favorable au Rassemblement à Aigues-Mortes ? Les élections les plus proches, les élections législatives, avaient donné lieu à un beau résultat pour le Rassemblement national à Aigues-Mortes. Le parti s'était hissé en tête dans la cité avec 37,44% au 1er round avant un formidable 55,46% au 2e, le plaçant en tête à l'échelon communal sur la circonscription couvrant la zone. Le RN a même enregistré un score plus élevé aux législatives 2022 que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat quelques semaines plus tôt. La candidate avait rassemblé 37,34% au 1er tour et 57,39% au second dans la commune.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella à l'issue des dernières élections européennes à Aigues-Mortes Le résultat de ce 9 juin au soir va-t-il concorder avec le verdict de 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella, avait fini première des élections du Parlement européen à l'époque. L'extrême droite avait séduit 39,3% des votes, contre Nathalie Loiseau à 18,03% et François-Xavier Bellamy à 10%.

11:45 - Aigues-Mortes et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux Dans la ville d'Aigues-Mortes, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des élections européennes ? Avec un pourcentage de chômeurs de 15,14% et une densité de population de 145 hab/km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (65,5%) montre le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des 3 268 votants. De surcroît, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (2,45%) et le nombre de résidences HLM (10,02% des logements) indiquent les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Un taux de résidences secondaires de 20,17%, comme à Aigues-Mortes, indique un tourisme important dans la région. Les politiques de régulation des résidences secondaires peuvent aussi influencer l'engagement politique des résidents.

10:30 - Perspectives de l'abstention aux européennes à Aigues-Mortes Au fil des scrutins européens antérieurs, les 8 770 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Cinq années plus tôt, durant les précédentes européennes, parmi les 3 603 inscrits sur les listes électorales à Aigues-Mortes, 49,31% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 56,22% en 2014. Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le taux de participation qui est toujours trop bas durant de ce type de scrutin. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à midi et seulement 43% à 17h.

09:30 - C'est parti pour les européennes élections européennes à Aigues-Mortes À Aigues-Mortes, le niveau de participation constituera à n'en pas douter un facteur clé du scrutin européen 2024. Le conflit militaire entre la Palestine et Israël et ses répercussions en matière énergétique et économique seraient de nature à de faire augmenter la participation à Aigues-Mortes (30220). En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, sur les 7 443 personnes en âge de voter dans la ville, 74,89% étaient allées voter. La participation était de 74,1% au deuxième tour, ce qui représentait 5 515 personnes. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle représentait 25,48% à midi et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour.