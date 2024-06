En direct

19:10 - À la Grande-Motte, quels pourraient être les reports des voix Nupes ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du PS, avait atteint 3,2% à la Grande-Motte, contre 26,99% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut aujourd'hui selon les enquêtes des instituts de sondage. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nupes, qui a déjà vécu. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée à la Grande-Motte, le binôme Nupes avait en effet réuni 12,68% des votes dans la localité. Une poussée à compléter avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Tout est évidemment dépendant cette fois des scores de la liste LFI, mais aussi de ceux d'Europe Ecologie et enfin du PCF. Quant à la liste de Valérie Hayer, impossible de définir sa réelle base à la Grande-Motte, entre les 26,99% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 28,43% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 34,3% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Jusqu'où peut aller la liste RN de Jordan Bardella à la Grande-Motte lors des européennes ? Le nombre de bulletins glanés par la liste Bardella va être le déterminant pour ces élections 2024 localement. Alors que les sondages annoncent une dizaine de points supplémentaires pour le RN à l'échelle du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, La Grande-Motte semble néanmoins dans une tendance plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas gagné de terrain dans les bureaux de vote locaux.

15:02 - Les votants de la Grande-Motte plutôt pour Emmanuel Macron il y a deux ans C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à la Grande-Motte lors du premier tour de la présidentielle, avec 28,43%, devant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 26,55%. Et elle échouait aussi au second tour avec 48,98% contre 51,02%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité par la suite, lors des élections des députés, avec 25,9% au premier tour, contre 34,30% pour le binôme Ensemble !. Au deuxième round, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui va remporter le plus de votes, avec 72,33% sur l'unique circonscription recouvrant La Grande-Motte.

12:45 - Qu'avaient donné les européennes à la Grande-Motte il y a cinq ans ? Quel résulat s'était imposé lors des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire semble aussi une évidence au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce 9 juin. C'est la liste Rassemblement national dirigée par Jordan Bardella qui s'était imposée aux élections européennes il y a cinq ans à la Grande-Motte, avec 30,46% des voix exprimées (1372 voix) devant la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 26,99% suivie par la liste François-Xavier Bellamy avec 12,81%.

11:45 - Dynamique électorale à la Grande-Motte : une analyse socio-démographique La démographie et le contexte socio-économique de la Grande-Motte déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les européennes. Avec 17% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 15,47%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des segments clés. En outre, le taux de ménages propriétaires (62,16%) met en avant le poids des thématiques d'habitat et d'urbanisme. Un salaire moyen mensuel net de 2401,15 €/mois montre l'importance des questions sur le niveau de vie dans les préoccupations des 4 378 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (18,59%) et le nombre de résidences HLM (3,92% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui préoccupent les électeurs. Un pourcentage de résidences secondaires de 74,05%, comme à la Grande-Motte, indique la présence d'une population plus aisée. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux européennes à la Grande-Motte L'analyse des résultats des consultations démocratiques antérieures permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes européennes, 44,76% des personnes en capacité de voter à la Grande-Motte avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 49,25% en 2014. Avec une participation qui continue de baisser depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Sur tout le territoire français, le record d'abstention a été constaté pendant le premier tour des régionales 2021, s'élevant à 66,7%. À la Grande-Motte, 65,18% des votants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer.

09:30 - Comprendre le pourcentage de participation aux élections à la Grande-Motte À la Grande-Motte, l'abstention constituera à n'en pas douter l'une des clés de ce scrutin européen 2024. La situation géopolitique actuelle ainsi que ses répercussions sur les prix du quotidien pourraient en effet modifier les décisions que prendront les habitants de la Grande-Motte. Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 23,49% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération. Le taux d'abstention était de 24,97% au deuxième tour. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 50,37% au premier tour. Au second tour, 53,46% des votants ne se sont pas déplacés.