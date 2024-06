En direct

19:10 - Sur qui vont se transférer les supporters de la Nupes au Grau-du-Roi ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée PS, avait glané 4,06% au Grau-du-Roi, contre 19,25% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux ce dimanche soir selon les enquêtes d'opinion publiées lors de la campagne. Tout dépendra du report des voix de la Nupes, qui fait déjà partie du passé malgré son excellent résultat lors des élections législatives, en 2022. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 au Grau-du-Roi, le binôme Nupes avait en effet enregistré 14,14% des votes dans la commune. Une somme à affiner avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Jusqu'où peut aller la liste RN au Grau-du-Roi lors des européennes ? Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera scruté à la loupe pour cette européenne, localement. A noter : Le Grau-du-Roi compte parmi les rares communes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 41,18% lors du vote européen et Marine Le Pen 37,09% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près de dix points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Tendance favorable au RN au Grau-du-Roi ? Dernières élections en date, les élections législatives 2022 avaient offert un excellent résultat pour le Rassemblement national au Grau-du-Roi. Ce dernier avait obtenu une place en tête dans la commune avec 37,35% au premier round et surtout 57,99% au deuxième. Le Parti avait dépassé les candidats estampillés Ensemble ! (Majorité présidentielle) (27,22%) et Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 14,14% au premier tour puis encore La République en Marche avec 42,01% au second (Le Grau-du-Roi n'ayant qu'une circonscription). Il a même enregistré plus d'électeurs en moyenne aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du locataire de l'Elysée quelques semaines plus tôt. Celle-ci avait engrangé 37,09% au premier tour et 60,17% au second dans la ville. Elle avait cette fois surpassé Emmanuel Macron et Éric Zemmour, confortés respectivement par 22,2% et 13,4% au premier tour, pour finir devant Emmanuel Macron (39,83%) au deuxième.

12:45 - Au Grau-du-Roi, Jordan Bardella sur la première marche lors des élections européennes 2019 Revenir cinq ans en arrière apparait toujours comme une évidence au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? A l'époque, au Grau-du-Roi, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella à sa tête, avait une longueur d'avance, cumulant 41,18% des voix contre Nathalie Loiseau à 19,25% et François-Xavier Bellamy à 10,29%. Si on entre dans le détail, 1885 électeurs s'étaient tournés vers elle dans la cité.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique du Grau-du-Roi Au cœur de la campagne électorale européenne, Le Grau-du-Roi est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 8 438 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Avec 1 426 entreprises, Le Grau-du-Roi offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (15,61 %) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de transport et d'infrastructure. La population étrangère de 275 personnes (3,29%) apporte une richesse culturelle précieuse. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 25 463 €/an, la ville affiche un pourcentage de chômeurs de 23,4%, synonyme d'une situation économique précaire. Au Grau-du-Roi, les préoccupations locales rejoignent celles du continent européen.

10:30 - Elections européennes passées au Grau-du-Roi : retour sur la participation électorale Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces élections européennes ? Pour rappel, au niveau de l'Hexagone en 2019, le taux de participation aux européennes représentait 50%. Comment votent habituellement les citoyens de cette agglomération ? Il y a 5 ans, pendant les précédentes européennes, le taux de participation représentait 57,1% au sein du Grau-du-Roi (Gard), à comparer avec une participation de 49,71% en 2014.

09:30 - Abstention au Grau-du-Roi : quelles perspectives pour les élections européennes ? La participation sera l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen au Grau-du-Roi. Il y a 2 ans, au second tour de l'élection présidentielle, parmi les 8 890 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 75,38% s'étaient rendus dans l'isoloir, contre un taux de participation de 76,11% au premier tour, c'est-à-dire 6 766 personnes. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 47,53% au premier tour et seulement 49,38% au deuxième tour. L'inflation serait par exemple susceptible de nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des citoyens du Grau-du-Roi.