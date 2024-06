Résultat des européennes à Aillevillers-et-Lyaumont : l'élection 2024 en direct

En direct

17:22 - Avantage RN à Aillevillers-et-Lyaumont ? Le résultat du plus récent scrutin apparait comme un élément intéressant au moment des européennes. Elections les plus proches, les élections législatives avaient abouti à un très gros résultat pour le Rassemblement national à Aillevillers-et-Lyaumont. Le parti avait obtenu une place en tête dans la commune avec 37,80% au 1er round avant un formidable 60,36% au deuxième, le portant à la meilleure place à l'échelon municipal sur l'unique circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 44,27% au 1er tour de la présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 19,48% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,19%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 65,17%, devant Emmanuel Macron à 34,83%.

12:45 - À Aillevillers-et-Lyaumont, Jordan Bardella en première position lors des élections européennes 2019 Le résultat de ce 9 juin au soir va-t-il répéter le verdict de 2019 ? C'est la liste Rassemblement national poussée par Jordan Bardella qui s'était arrogée les élections européennes à l'époque à Aillevillers-et-Lyaumont, avec 40,66% des électeurs, soit 246 voix, devant la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 10,74% et Yannick Jadot avec 9,42%.

11:45 - Les données démographiques d'Aillevillers-et-Lyaumont révèlent les tendances électorales Les caractéristiques démographiques et socio-économiques d'Aillevillers-et-Lyaumont mettent en lumière des tendances claires qui pourraient peser sur les résultats des élections européennes. Avec un pourcentage de chômeurs de 18,44% et une densité de population de 43 hab/km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage d'agriculteurs, qui représente 9,87%, souligne l'importance de l'agriculture dans l'économie locale. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,89%) et le nombre de résidences HLM (2,95% des logements) indiquent les défis économiques et sociaux qui tracassent les habitants. Les chiffres sur l'instruction à Aillevillers-et-Lyaumont mettent en relief une diversité de qualifications, avec 44,14% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Aillevillers-et-Lyaumont ? Avec une participation qui continue de baisser depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Voici les chiffres de 2019 au niveau du pays : la participation aux européennes représentait 50,12%. Au fil des élections précédentes, les 1 580 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. En 2019, pendant les européennes, le pourcentage de participation s'était hissé à 60,79% au sein d'Aillevillers-et-Lyaumont. La participation était de 44,24% il y a dix ans.

09:30 - La participation aux européennes à Aillevillers-et-Lyaumont À Aillevillers-et-Lyaumont, l'un des facteurs décisifs du scrutin européen 2024 sera indéniablement le niveau d'abstention. La perte de pouvoir d'achat et ses retombées sur le moral des Français seraient de nature à inciter les citoyens d'Aillevillers-et-Lyaumont (70320) à s'intéresser plus fortement de l'élection. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, parmi les 1 079 personnes en âge de voter dans la commune, 77,2% étaient allées voter. Le taux de participation était de 77,76% au premier tour, ce qui représentait 839 personnes. En proportion, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 51,06% au premier tour et seulement 49,91% au deuxième tour.